Об этом сообщает The Verge.

Новое авто от Sony – полностью электрический концепт-кар.

В автомобиле Sony Vision-S 33 датчика, включая датчики CMOS и ToF. Датчики предназначены для обнаружения как людей, так и предметов внутри и снаружи автомобиля, обеспечивая такие функции, как автономное вождение, технология 360 Reality Audio и широкоэкранные дисплеи.

Снаружи автомобиль напоминает Porsche, особенно в области фар, а в профиль – Lucid Motors Air. Внутри Vision-S есть экран, похожий на тот, который китайский стартап Байтон ставит в свои автомобили, с экранами для пассажиров на задних сиденьях в подголовниках.

“Этот прототип воплощает наш вклад в будущее мобильности”, – сказал генеральный директор Sony Кеничиро Йошида.

В Sony уделили всего одну или две минуты на обсуждение автомобиля, оставив десятки вопросов без ответов.