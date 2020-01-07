Об этом сообщает The Verge.
Новое авто от Sony – полностью электрический концепт-кар.
В автомобиле Sony Vision-S 33 датчика, включая датчики CMOS и ToF. Датчики предназначены для обнаружения как людей, так и предметов внутри и снаружи автомобиля, обеспечивая такие функции, как автономное вождение, технология 360 Reality Audio и широкоэкранные дисплеи.
Снаружи автомобиль напоминает Porsche, особенно в области фар, а в профиль – Lucid Motors Air. Внутри Vision-S есть экран, похожий на тот, который китайский стартап Байтон ставит в свои автомобили, с экранами для пассажиров на задних сиденьях в подголовниках.
“Этот прототип воплощает наш вклад в будущее мобильности”, – сказал генеральный директор Sony Кеничиро Йошида.
В Sony уделили всего одну или две минуты на обсуждение автомобиля, оставив десятки вопросов без ответов.
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