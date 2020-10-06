#Буквы сели в поезд и двинули на фест, чтобы рассказать, что же нам подготовил “Гоголь” в этот раз.

Две ночи, два дня, три локации.

Открывала ДниPro ГогольFest известная во всем мире украинская группа “ДахаБраха”. Коллектив играл свой сет на барже, плывущей по реке. Это было грандиозное музыкально-световое шоу для всех жителей города и гостей фестиваля.

“Я услышал музыку где-то вдали. Сначала не понял откуда звук. Потом увидел баржу, которая движется в сторону моста. А по берегу шли зрители. Такое количество людей я видел последний раз на день города. Группа конечно очень сильная, местами мне даже напомнило The Doors”, – рассказывает бармен местного ресторанчика, делая утренний кофе.

Но фестиваль раскрыл свои двери для гостей гораздо раньше. Главной локацией современного искусства стал речной порт. Пять этажей заброшенного здания превратились в место для концертов, перформансов, лекций и танцев.

“Сколько себя помню, этот порт здесь пустует. Только недавно часть здания переделали под офисы, а основная конструкция стоит без дела. А вчера еду и вижу какие-то лучи, музыка доносится. Потом понял, что фестиваль”, – говорит таксист, пока везет вдоль набережной.

Еще одним важным местом событий стал DCCC (Dnipro Centre for Contemporary Culture). Это историческое здание реставрировали прямо перед фестивалем и теперь там невероятно атмосферно. Именно здесь были показаны все театральные проекты и конечно же музыкально-драматическое выступление Dakh Daughters.

На Речном вокзале работала большая световая инсталляция с LED-экранами и виджеингом от художницы Марии Волковой под сопровождение музыки, которую написал композитор Дмитрий Демченко.

Иногда было сложно разорваться между выступлениями на разных локациях и приходилось выбирать. Но можно с уверенностью сказать, что каждый участник старался максимально прокачать зрителя, а кто-то даже заставил задуматься.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

“Люди впускают тебя так глубоко в себя, что попадая в их удивительный мир, ты понимаешь, что оказался между сотней хрустальных ваз. И все вокруг тебя настолько хрупкое и нежное, что каждый неаккуратный шаг может стать роковым”, – отметила Оксана Шаварская, писательница, редактор, сценарист и блогер.