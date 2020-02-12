Американская компания Nikola Corporation анонсировала выпуск электрического пикапа Badger с суммарным запасом хода до 966 километров (600 миль).

Об этом сообщает издание The Verge.

Таким образом, Nikola решила присоединиться к трендовому для американского рынка сегменту: ранее, к примеру, свои электропикапы представили компании Tesla Илона Маска, Ford, General Motors и Rivian.

В отличие от Tesla Cybertruck, Badger — не “чистый электромобиль”, а гибрид. Он приводится в движение литий-ионными батареями и двигателем на водородных элементах. Таким образом, пикап может работать как в чисто электрическом режиме, так и в совмещенном режиме с подключением водородных топливных элементов.

Например, для ежедневных поездок Nikola Badger можно будет заряжать от обычных электрозарядок, а если нужно отправиться в более длительное путешествие — вдобавок заправить водородом. В компании планируют создать сеть из 700 водородных заправок на территории США.

От полной зарядки батарей/заправки водородом автомобиль сможет проехать более 960 км (600 миль), а только в электрическом режиме (от батареи емкостью 160 кВтч) запас хода составит вдвое меньше (480 км).

Переключаться между двумя режимами можно будет нажатием одной кнопки.

Badger сможет развивать скорость с 0 до 100 км в час примерно за 3 секунды.

Автомобиль способен преодолевать 50-градусные подъемы и буксировать прицеп весом до 3,6 тонны.

Badger также будет оснащен 15-киловаттной розеткой, которая превратит пикап в генератор для электроинструментов и осветительных приборов.

Как отмечают в компании Nikola, автомобиль должен “превзойти все электрические или бензиновые пикапы в своем классе”.

Ожидается, что рабочий прототип Nikola Badger будет представлен осенью 2020 года.

Дата начала продаж и цена пикапа будут объявлены позже.