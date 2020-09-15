Об этом сообщается на сайте премии.
Comedy Wildlife Photography Awards была основана профессиональными фотографами и страстными защитниками природы Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом.
Кроме искусства фотографии, конкурс также направлен на то, чтобы подчеркнуть чрезвычайно важную проблему сохранения дикой природы в увлекательной и позитивной форме.
Победители нынешнего года будут объявлены на онлайн-церемонии награждения 22 октября.
- Ранее сообщалось, что победителем международного фотоконкурса Drone Awards 2019 и лучшим аэрофотографом мира стал поляк Яцек Денека.