После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения собравшихся там демонстрантов с сотрудниками ОМОН.

Об этом сообщает белорусская редакция агентства “Радио Свободы”.

Акция протеста началась после окончания голосования на пересечении проспектов Машерова и Победителей.

Протестующие выкрикивали: “Позор!”. Проезжающие автомобилисты сигналили в поддержку движения.

Силовики практически сразу начали применять светошумовые гранаты для разгона, а также резиновые пули.

К митингующим подъехала колонна спецтехники, людей стали обливать из водомётов.

Около 23:45 ОМОН и милиция начали вытеснять протестующих с проспекта Победителей.

Фото: TUT.BY