Об этом сообщает белорусская редакция агентства “Радио Свободы”.
Акция протеста началась после окончания голосования на пересечении проспектов Машерова и Победителей.
Протестующие выкрикивали: “Позор!”. Проезжающие автомобилисты сигналили в поддержку движения.
Силовики практически сразу начали применять светошумовые гранаты для разгона, а также резиновые пули.
К митингующим подъехала колонна спецтехники, людей стали обливать из водомётов.
Около 23:45 ОМОН и милиция начали вытеснять протестующих с проспекта Победителей.
Фото: TUT.BY
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