Лучшие образы с Венецианского кинофестиваля 2020 года – фото

2 сентября в Италии торжественно открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Хотя фестиваль проходил с рядом карантинных ограничений, звездам все же удалось продемонстрировать изысканный стиль во время ограниченных показов.

Vogue собрал лучшие образы фестиваля.

Так, элегантная Кейт Бланшетт показала образ, эффектно украшенный блестками, от Esteban Cortazar, который она впервые надела в 2015 году.

Обладательница “Золотого льва” Тильда Суинтон продемонстрировала наряд от Chanel.

Стэйси Мартин сияла в темно-синем мини-платье от Louis Vuitton, а Людивин Санье появилась в наряде от Miu Miu из весенней коллекции 2020 года.

Кейт Бланшетт

Наама Прейс

Людивин Санье

Джоанна Хогг

Найан Гонсалес Норвинд

Джереми О. Харрис

Кэтрин Дэвис

Елена Куччи

Изабель Мэй

Касия Смутняк

Эмма Коррин

Рэффи Кэссиди

Ванесса Кирби

Мати Диоп

Элиза Ойнус

Майя Хоук

Сесилия Родригес

Кристиана Капотонди

Биатрис Валли

Фрида Аасен

Адель Экзаркопулос

Тильда Суинтон

Тейлор Хилл

Элоди Юнг

Клер Дени