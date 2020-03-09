Мировой бренд Marc Jacobs провел рекламные съемки для коллекции Весна/Лето 2020 в городе Кременчуг, что в Полтавской области.

Об этом сообщается в Instagram бренда Marc Jacobs.

“Познакомьтесь с Мельничуками. Саша Мельничук возвращается домой в Украину, город Кременчуг, чтобы воссоединиться с семьей и друзьями”, – гласит подпись к фото.



В фотосессии в вещах из коллекции Marc Jacobs Весна/Лето 2020 снялись сама Саша, ее младший брат Никита и их мама.

Стоит отметить, что стилистом съемок выступила сама Саша.

На фото ниже Саша Мельничук с мамой:

Эту рекламу для Marc Jacobs снимала фешн-фотограф Саша Фролова. Они и ранее работала с этим брендом. Фролова в своем Instagram опубликовала несколько снимков, которых нет на официальной странице Marc Jacobs.

Саша Мельничук со своей бабушкой:

Съемка в начальной школе. Саша сидит на плече своего двоюродного брата:

Фото: Sasha Frolova

Саша Мельничук родилась в 1993 году в городе Кременчуг, что в Полтавской области, а через три года вместе с семьей переехала в Прагу. Ныне Саша живет в Париже и работает с мировыми брендами. Она участвовала в показах Yeezy, Rick Owens, Giambattista Valli, Jeremy Scott, а также в съемках для Vetements, Gosha Rubchinskiy и других брендов.

Marc Jacobs — американский бренд, основанный Марком Джейкобсом и маркетологом Робертом Даффи в 1984 году. Марка входит в состав фешн-конгломерата LVMH.