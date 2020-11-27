В пятницу, 27 ноября, в Киеве состоялся марш ко Всемирному дню без меха, который имеют целью привлечь внимание к жестокости меховой индустрии и призвать потребителей не делать необдуманных покупок в этот день.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты с плакатами прошлись по улице Большая Васильковская, потому что именно там расположено больше всего магазинов с меховой одеждой.

Организаторы акции отмечают, что в Украине, как правило, скидки “Черной пятницы” начинаются еще с понедельника и редко достигают хотя бы 50 %, однако каждый год все больше сетей розничной торговли участвуют в этой распродаже и призывают потребителей покупать еще больше.

В то же время, еще в 80-х годах, в США огромные скидки сопровождались протестом, призывавшим отказаться от покупки меховых изделий. Именно тогда официально появилась “Пятница без меха” (Fur-Free Friday) – акция, которая призывает не покупать вещи (которые возможно и не понадобятся) только потому, что на них предлагаются скидки.