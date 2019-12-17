Под стенами Парламента снова происходят столкновения протестующих с полицией. Есть пострадавшие среди митингующих.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На кадрах видно, как некоторые протестующие пытаются спровоцировать полицейских, брызгая в них перцовым газом. Кто-то убегает от правоохранителей.

Самих полицейских очень много под Радой.

Стоит отметить, что протестующие принялись устанавливать палатку на проезжей части на улице Грушевского – для этого с помощью отбойного молотка стали ломать асфальт.

Акціонери VS асфальт Протестувальники почали встановлювати намети.

Але навіщо псувати асфальт?🙈 Опубліковано Буквы Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Полиции удалось убрать одну палатку. В ответ митингующие разобрали часть брусчатки и стали бросать в полицию.

По словам одного из митингующих, полиции дали указание убрать палатки: “Парням (полицейским) сказали снять каски. Потом дали команду одеть каски. Они их одели, а потом как сорвались и побежали. И давай на те палатки, прямо ногами, по людям прямо ногами”.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы