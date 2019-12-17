Об этом сообщает корреспондент #Букв.
На кадрах видно, как некоторые протестующие пытаются спровоцировать полицейских, брызгая в них перцовым газом. Кто-то убегает от правоохранителей.
Самих полицейских очень много под Радой.
Стоит отметить, что протестующие принялись устанавливать палатку на проезжей части на улице Грушевского – для этого с помощью отбойного молотка стали ломать асфальт.
Протестувальники почали встановлювати намети.
Але навіщо псувати асфальт?🙈
Опубліковано Буквы Вівторок, 17 грудня 2019 р.
Полиции удалось убрать одну палатку. В ответ митингующие разобрали часть брусчатки и стали бросать в полицию.
По словам одного из митингующих, полиции дали указание убрать палатки: “Парням (полицейским) сказали снять каски. Потом дали команду одеть каски. Они их одели, а потом как сорвались и побежали. И давай на те палатки, прямо ногами, по людям прямо ногами”.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Под стенами Верховной Рады, где проходят четыре акции протеста произошли столкновения.
- В результате столкновений пострадали двое правоохранителей.
- #Буквы опубликовали видео стычек.