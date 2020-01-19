В Киеве вспоминают события во время Революции достоинства, когда на улице Грушевского запылали костры, а уже через несколько дней погибли первые герои Небесной сотни.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

События, произошедшие 19 января 2014 года на улице Грушевского, знаменовали начало перехода к силовому противостоянию с властью. Ночь на 20 января на улице Грушевского впоследствии назвали “кровавым крещением”. Тогда там горели автобусы, летали коктейли Молотова, взрывались свето-шумовые гранаты.

На мероприятие собралось несколько десятков человек. Они вспоминали события того вечера, выступали с речью и пели патриотические песни.

“Раненых медики даже не успевали считать, волонтеры выносили людей из копоти и дыма в 20-градусные морозы. Скорые же отъехали на безопасное расстояние в Украинский дом, поэтому носить раненых было трудно”, – вспоминают участники тех событий.

Фото: Александр Кужельный / #Буквы