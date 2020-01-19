Об этом сообщает корреспондент #Букв.
События, произошедшие 19 января 2014 года на улице Грушевского, знаменовали начало перехода к силовому противостоянию с властью. Ночь на 20 января на улице Грушевского впоследствии назвали “кровавым крещением”. Тогда там горели автобусы, летали коктейли Молотова, взрывались свето-шумовые гранаты.
На мероприятие собралось несколько десятков человек. Они вспоминали события того вечера, выступали с речью и пели патриотические песни.
“Раненых медики даже не успевали считать, волонтеры выносили людей из копоти и дыма в 20-градусные морозы. Скорые же отъехали на безопасное расстояние в Украинский дом, поэтому носить раненых было трудно”, – вспоминают участники тех событий.
Фото: Александр Кужельный / #Буквы
- После принятия Верховной Радой с нарушением процедуры законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан, 19 января 2014 года в Киеве разгорелось силовое противостояние.