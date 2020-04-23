В Бебжаньском национальном парке, самом крупном в Польше, горят торфяники - огонь охватил около 8 тыс. гектаров, и дым уже достиг окрестностей Варшавы.

Об этом сообщает польский телеканал TVN.

Пожар в национальном парке вспыхнул в воскресенье, 19 апреля. Местный житель в 19:27 заметил, что лось убегает, а затем поднимается клуб дыма.

“Пожары в Бебжаньском парке вспыхивают каждый год, но такого масштабного более десятка лет не было. Ситуация очень серьезная. Это убежище болотных птиц, место обитания лосей – парк является уникальным в Европе. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти это чудо природы. Конечно, денег на пожаротушение будет выделено достаточно. Для этого мы уже выделили полмиллиона злотых (3,4 млн грн)”, – заверил министр охраны окружающей среды Михал Вошь.

Фото: Super Express

Пока не известно, что вызвало пожар. Есть подозрения, что возле парка кто-то поджег траву.

Пожарные напоминают, что жечь траву, луга и пустоши запрещено. За это грозит штраф в размере 5000 злотых (34 тыс. грн) и даже наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Катажина Карпа, представитель WWF Polska, отмечает, что природа парка является уникальной.

“Здесь гнездится большой пятнистый орёл, для которого этот район является единственным таким убежищем в Европейском союзе. В парке также есть много других редких видов животных и растений. Осоки и северные полевки, живущие в глыбах, просто погибают в огне. Гуси потеряли свои гнезда в огне, возможно и недавно вылупившихся птенцов”, – сказала она.

Пожар стал крупнейшим за всю историю парка, получившего охраняемый статус в 1993 году.