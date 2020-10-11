Сегодня, 11 октября, на Майдане Незалежности в Киеве неравнодушные горожане провели акцию солидарности в поддержку белорусских политзаключенных.

Об этом сообщают #Буквы.

Своей акцией участники хотят “привлечь внимание международного сообщества к той дикости, которая сейчас происходит в Беларуси”.

Киевляне держали в руках плакаты с надписями: “Свободу білоруським політв’язням”, “Руки геть від Білорусі”.

К акции присоединились около сотни человек. Они образовали “живую цепь” вдоль улицы Крещатик.

Фото: #Буквы

Началась акция в 14:00, а завершилась в 16:00.