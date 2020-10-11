Об этом сообщают #Буквы.
Своей акцией участники хотят “привлечь внимание международного сообщества к той дикости, которая сейчас происходит в Беларуси”.
Киевляне держали в руках плакаты с надписями: “Свободу білоруським політв’язням”, “Руки геть від Білорусі”.
К акции присоединились около сотни человек. Они образовали “живую цепь” вдоль улицы Крещатик.
Фото: #Буквы
Началась акция в 14:00, а завершилась в 16:00.
- 11 октября в Минске перед началом акций протеста начали задерживать людей и журналистов.