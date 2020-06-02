Об этом в Facebook написал житель Калуша Василий Фицак.
“Сегодня чудесное утро на Поп Иване, но можно ли назвать его летним?” – написал он и опубликовал фотографии пейзажей.
На кадрах видно, что вершины гор покрыты шапками снега.
Фото: Василий Фицак/Facebook
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на горе облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный 13 м/с. Температура воздуха -4 °С.
- 27 мая в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский мела метель, видимость была ограничена до 50 м.
- Ранее сообщалось, что в высокогорье Карпат намело почти полметра снега.