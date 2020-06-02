Сегодня, 2 июня, на горе Поп Иван в Карпатах солнечно - небо ясное. На вершинах лежит снег.

Об этом в Facebook написал житель Калуша Василий Фицак.

“Сегодня чудесное утро на Поп Иване, но можно ли назвать его летним?” – написал он и опубликовал фотографии пейзажей.

На кадрах видно, что вершины гор покрыты шапками снега.

Фото: Василий Фицак/Facebook

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на горе облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный 13 м/с. Температура воздуха -4 °С.