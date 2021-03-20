Локдаун в Киеве: как столица привыкает к жестким ограничениям

С 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин в связи со стремительным распространением коронавируса.

#Буквы рассказывают, как киевляне придерживаются ограничений.

Так, в столице ввели фактически те же ограничения, которые действовали сначала пандемии. Закрываются культурные заведения и большинство магазинов, отменяются массовые мероприятия, ограничивают работу кафе и ресторанов. Пищу разрешено продавать только на вынос.

Первый день третьего локдауна в столице проходит довольно спокойно. Магазины одежды закрыты, заведения общественного питания в центре Киева не принимают посетителей, крупные магазины техники выдают онлайн-заказы без возможности входа в помещение.

На улицах патрулируют полицейские, а коммунальщики выполняют некоторые работы.

Непродуктовые рынки не работают, однако у входа нередко собираются несколько человек с надеждой получить необходимый товар.

На улицах Киева сегодня немноголюдно. Киевляне основном собираются в очереди за кофе. Однако социальной дистанции не все придерживаются.

Общественный транспорт работает в обычном режиме с заполненностью мест для сидения на 50%.