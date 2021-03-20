Локдаун в Киеве: как столица привыкает к жестким ограничениям

#Буквы рассказывают, как киевляне придерживаются ограничений.
Так, в столице ввели фактически те же ограничения, которые действовали сначала пандемии. Закрываются культурные заведения и большинство магазинов, отменяются массовые мероприятия, ограничивают работу кафе и ресторанов. Пищу разрешено продавать только на вынос.
Первый день третьего локдауна в столице проходит довольно спокойно. Магазины одежды закрыты, заведения общественного питания в центре Киева не принимают посетителей, крупные магазины техники выдают онлайн-заказы без возможности входа в помещение.
На улицах патрулируют полицейские, а коммунальщики выполняют некоторые работы.
Непродуктовые рынки не работают, однако у входа нередко собираются несколько человек с надеждой получить необходимый товар.
На улицах Киева сегодня немноголюдно. Киевляне основном собираются в очереди за кофе. Однако социальной дистанции не все придерживаются.
Общественный транспорт работает в обычном режиме с заполненностью мест для сидения на 50%.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов считает, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- С 20 марта в Киеве вводят строгий карантин: какие будут действовать ограничения.