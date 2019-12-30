Об этом сообщается на сайте журнала.

National Geographic выбрал 100 лучших из более двух миллионов фотографий от 106 фотографов.

Восхождение Алекса Хоннольда без веревок или защитного снаряжения по трещине на 3000-футовом юго-западном склоне Эль-Капитана, что в калифорнийской долине Йосемити. Хоннольд совершил подвиг 3 июня 2017 года.

Осиротевший жираф нюхает сотрудника заповедника Сарара на севере Кении. Пастухи нашли осиротевшего жирафа и передали его в Сарару, известную тем, что выхаживают осиротевших млекопитающих и возвращают их в дикую природу. Теперь молодой жираф живет в диком стаде.

Петронелла Чигумбура, член Акашинга – некоммерческого подразделения по борьбе с браконьерством, состоящего исключительно из женщин – практикует методы разведки в зимбабвийском кустарнике.

Самец слона в Мозамбикском национальном парке Горонгоса.

Морские пехотинцы должны быть в состоянии нести друг друга в случае необходимости. Габриель Грин несет такого же морского пехотинца. Лагерь Лежен, Северная Каролина. Из 38 000 новобранцев, которые поступают в корпус каждый год, около 3500 составляют женщины.

Погруженное в поливиниловый спирт тело Сьюзен Поттер подготовлено к заморозке. Она пожертвовала свое тело науке. Труп разрезали на 27 000 частей и сфотографировали. Потом создали виртуальный труп, который поможет в обучении студентов-медиков.

Покупатели выбирают животных на рынке скота и отправляют их на эту бойню в Агадесе, Нигер, где забивают верблюдов, коз, овец и других животных, а затем отправляют мясникам на продажу.

В Агадесе, Нигер, в школе Изала обучается около 1300 учеников.

В Тинуне, Мексика, Беатрис, 18 лет, расчесывает волосы своего сына Андре после ванны. Беатрис – пчеловод. Мастерство переняла от своего деда Анастасио Балана Осальде.

Судан – последний самец белого южного носорога. Умер в 2018 году. На планете осталось всего две самки этого вида.

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