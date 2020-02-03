Журнал Vogue собрал снимки самых красивых нарядов этого вечера.

Церемония вручения премии состоялась в лондонском Альберт-Холле.

В этом году в церемонии приняли участие члены королевской семьи. Герцогиня Кейт Мидлтон появилась на красной дорожке в светлом платье в пол с золотой вышивкой.

Фото: GETTY IMAGES

Джесси Бакли в платье Miu Miu

Фото: GETTY IMAGES

Синдерела Бальтазар в платье Joshua Kane

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Кинорежиссер Лулу Ван в платье Simone Rocha

Фото: GETTY IMAGES

Элла Балинска в платье Giambattista Valli

Фото: GETTY IMAGES

Ванесса Кирби в платье Valentino

Фото: GETTY IMAGES

Музыкант Хильдур Гуднадоуттир

Фото: GETTY IMAGES

Наоми Харрис в платье Michael Kors Collection

Фото: GETTY IMAGES

Оливия Колман в платье Alexander McQueen

Фото: MATT CROSSICK – PA IMAGES

Модель Джоди Тернер-Смит в платье Gucci

Фото: GETTY IMAGES

Эмилия Кларк в платье Schiaparelli Haute Couture

Фото: GETTY IMAGES

Грета Гервиг

Фото: GETTY IMAGES

Дэйзи Ридли в платье Oscar de la Renta

Фото: GETTY IMAGES

Сирша Ронан в платье Gucci

Фото: GETTY IMAGES

Марго Робби в платье Chanel Haute Couture

Фото: GETTY IMAGES

Рене Зеллвегер в платье Prada

Фото: GETTY IMAGES

Руни Мара в платье Givenchy Haute Couture

Фото: GETTY IMAGES

Шарлиз Терон в платье Dior Haute Couture

Фото: IAN WEST – PA IMAGES

Фото: IAN WEST – PA IMAGES

Лора Дерн в платье Valentino Haute Couture

Фото: GETTY IMAGES

Зои Кравиц в платье Saint Laurent

Фото: GETTY IMAGES

Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen

  • Ранее сообщалось, что премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020 году выделила фильм “Джокер” в 11 номинациях. Фильмы “Однажды в Голливуде” и “Ирландец” номинированы более чем 10 номинациях.