Журнал Vogue собрал снимки самых красивых нарядов этого вечера.
Церемония вручения премии состоялась в лондонском Альберт-Холле.
В этом году в церемонии приняли участие члены королевской семьи. Герцогиня Кейт Мидлтон появилась на красной дорожке в светлом платье в пол с золотой вышивкой.
Джесси Бакли в платье Miu Miu
Синдерела Бальтазар в платье Joshua Kane
Кинорежиссер Лулу Ван в платье Simone Rocha
Элла Балинска в платье Giambattista Valli
Ванесса Кирби в платье Valentino
Музыкант Хильдур Гуднадоуттир
Наоми Харрис в платье Michael Kors Collection
Оливия Колман в платье Alexander McQueen
Модель Джоди Тернер-Смит в платье Gucci
Эмилия Кларк в платье Schiaparelli Haute Couture
Дэйзи Ридли в платье Oscar de la Renta
Фото: GETTY IMAGES
Марго Робби в платье Chanel Haute Couture
Рене Зеллвегер в платье Prada
Руни Мара в платье Givenchy Haute Couture
Шарлиз Терон в платье Dior Haute Couture
Лора Дерн в платье Valentino Haute Couture
Зои Кравиц в платье Saint Laurent
Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen
- Ранее сообщалось, что премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020 году выделила фильм “Джокер” в 11 номинациях. Фильмы “Однажды в Голливуде” и “Ирландец” номинированы более чем 10 номинациях.