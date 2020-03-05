Издание The Vogue показывает лучшие наряды гостей недели моды.
Среди посетителей можно было заметить рэпера Канье Уэста, а также сестер Ким и Кортни Кардашьян, которые появились на публике в нарядах от бренда Balmain.
Фаворитом гостей шоу оказалось пальто – белое, стеганое или же шоколадного оттенка.
Фото: PHIL OH
- Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021 за пять дней с 1 по 5 февраля собрал много стильных гостей – от знаменитостей до инсайдеров фешн-индустрии. Как одевались гости UFW на модные показы, лекции и другие мероприятия, проходившие в стенах Мыстецького Арсенала, смотрите в фоторепортаже #Букв.