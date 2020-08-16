В центре Киева на Михайловской площади стартовало шествие в поддержку белорусского народа.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Участники акции держат в руках национальные флаги Украины и исторический бело-красно-белый флаг Беларуси. Люди скандируют: “Жыве Беларусь!”.

После проведения вече на Михайловской площади участники акции отправились под стены посольства Республики Беларусь, на ул. М. Коцюбинского, возле метро “Университет”.

Автомобили, проезжающие мимо колонны, сигналят, выражая поддержку участникам акции.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Закончить акцию планируют в 15:00.

ОБНОВЛЕНО в 15:40

Акция под стенами посольства.

В субботу, 15 августа, в центре Киева возле Арки Дружбы народов прошла акция солидарности в поддержку белорусских протестующих, не согласных с результатами президентских выборов в этой стране.