Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
Участники акции держат в руках национальные флаги Украины и исторический бело-красно-белый флаг Беларуси. Люди скандируют: “Жыве Беларусь!”.
После проведения вече на Михайловской площади участники акции отправились под стены посольства Республики Беларусь, на ул. М. Коцюбинского, возле метро “Университет”.
Автомобили, проезжающие мимо колонны, сигналят, выражая поддержку участникам акции.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Закончить акцию планируют в 15:00.
ОБНОВЛЕНО в 15:40
Акция под стенами посольства.
В субботу, 15 августа, в центре Киева возле Арки Дружбы народов прошла акция солидарности в поддержку белорусских протестующих, не согласных с результатами президентских выборов в этой стране.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС подчеркнули, что не принимают результаты президентских выборов в этой стране.