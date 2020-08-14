Covid-19 Украина

обновлено 15.08.2020 в 04:02

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Медведчук против Кипиани: под судом проходит акция «Защити Стуса»

Сегодня, 14 августа, в 10:00 в Дарницком районном суде города Киева началось заседание по иску народного депутата от "Оппозиционного платформы - За життя" против журналиста Вахтанга Кипиани из-за его книги "Дело Василия Стуса". Под судом собрались активисты, которые требуют справедливого решения.

Пятница, 14 августа 2020, 12:04

Фото: #Букви

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Отметим, что Медведчук требует запретить распространение книги Кипиани “в любой способ на любой территории”, потому что она содержит “высказывания, которые не соответствуют действительности”.

Журналист, в свою очередь, считает иск Медведчука давлением на свободу слова.

Книга “Дело Василия Стуса”, в которой собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента, вышла в мае 2019 года. Виктор Медведчук был государственным защитником Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса, однако сам он своей вины не признает.

Сегодня под судом собралась акция в поддержку автора книги Кипиани. Активисты выступают, поют песни, а те, кто был знаком со Стусом, рассказывают истории из его жизни.

Активисты также скандируют “Медведчука под арест!”.

Фото: #Буквы

Напомним, ранее украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску Медведчука против Кипиани.

  • В четверг, 25 июня, в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За життя” в отношении интернет-издания #Буквы из-за новости про фильм о Василии Стусе.
  • На продолженном предварительном заседании судом по вновь поданным представителем истца доказательствам были утверждены новые ответчики – владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, в связи с чем суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.
Теги: акция, Кипиани, активісти, Медведчук, свобода слова, суд, Василий Стус

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