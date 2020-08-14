Медведчук против Кипиани: под судом проходит акция «Защити Стуса»

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Отметим, что Медведчук требует запретить распространение книги Кипиани “в любой способ на любой территории”, потому что она содержит “высказывания, которые не соответствуют действительности”.
Журналист, в свою очередь, считает иск Медведчука давлением на свободу слова.
Книга “Дело Василия Стуса”, в которой собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента, вышла в мае 2019 года. Виктор Медведчук был государственным защитником Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса, однако сам он своей вины не признает.
Сегодня под судом собралась акция в поддержку автора книги Кипиани. Активисты выступают, поют песни, а те, кто был знаком со Стусом, рассказывают истории из его жизни.
Активисты также скандируют “Медведчука под арест!”.
Напомним, ранее украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску Медведчука против Кипиани.
- В четверг, 25 июня, в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За життя” в отношении интернет-издания #Буквы из-за новости про фильм о Василии Стусе.
- На продолженном предварительном заседании судом по вновь поданным представителем истца доказательствам были утверждены новые ответчики – владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, в связи с чем суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.