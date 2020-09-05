Об этом сообщил Филатов.
Это произошло в субботу днем, 5 сентября, в одном из дворов на левом берегу города.
В результате инцидента никто не пострадал.
Того, кто облил Филатова зеленкой, задержали сами горожане, присутствующие на встрече.
По информации местных СМИ, нападавший может состоять на работе у местного бизнесмена Александра Петровского.
Филатов продолжил разговаривать с людьми уже с зеленкой на лице и одежде, не прерывая встречу.
Он написал, что “мафия не сможет его запугать, и он продолжит встречи с людьми”.
Также Филатов считает, что это сделали “мрази и идиоты”.
“Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось. Вам, поганой падали, отдавшей мой родной город на разграбление бандитам и олигархам”, – написал Филатов.
Стоит отметить, что горожане, присутствующие на встрече, потребовали от правоохранителей оперативно отреагировать на инцидент и “остановить беспредел, который пытаются раскрутить в Днепре люди из криминальных кругов”.
- 12 августа у заместителя и политтехнолога городского головы Днепра Бориса Филатова прошли обыски.