#Буквы предлагают посмотреть, как сегодня прошел рабочий день в Парламенте.

Так, сегодня Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатуры директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Верховная Рада провалила голосование за спорный проект постановления о назначении членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатуру на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Верховная Рада 15 июля

Верховная Рада 15 июля Верховная Рада 15 июля Верховная Рада 15 июля Верховная Рада 15 июля Верховная Рада 15 июля Верховная Рада 15 июля Верховная Рада 15 июля Верховная Рада 15 июля Верховная Рада 15 июля

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

Стоит отметить, что Верховная Рада сняла с рассмотрения проект постановления об образовании новых районов в Украине. Документ ликвидирует 490 районов, которые существуют в настоящее время, и создает вместо них 129.

“Слуги народа” обсуждали снятие документа с рассмотрения в чате фракции. Соответствующую переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Фото: #Буквы

А еще народные депутаты проголосовали за проект постановления № 3809 о назначении местных выборов. Так, очередные местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Верховная Рада 15 июля

Фото: Богдан Бортаков, #Буквы

Верховная Рада 15 июля

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

А еще народные депутаты в первом чтении проголосовали за обновление списка уважительных причин отсутствия нардепов.

Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский не упустил шанс полакомиться шоколадом в сессионном зале.