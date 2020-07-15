Сегодня, 15 июля, в Верховной Раде проходит очередное пленарное заседание. Повестка дня у нардепов насыщенная: это и назначение очередных местных выборов, и обновление перечня причин для уважительного отсутствия депутатов, и многое другое.

#Буквы предлагают посмотреть, как сегодня прошел рабочий день в Парламенте.

Так, сегодня Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатуры директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Верховная Рада провалила голосование за спорный проект постановления о назначении членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатуру на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

Стоит отметить, что Верховная Рада сняла с рассмотрения проект постановления об образовании новых районов в Украине. Документ ликвидирует 490 районов, которые существуют в настоящее время, и создает вместо них 129.

“Слуги народа” обсуждали снятие документа с рассмотрения в чате фракции. Соответствующую переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

А еще народные депутаты проголосовали за проект постановления № 3809 о назначении местных выборов. Так, очередные местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

А еще народные депутаты в первом чтении проголосовали за обновление списка уважительных причин отсутствия нардепов.

Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский не упустил шанс полакомиться шоколадом в сессионном зале.