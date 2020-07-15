#Буквы предлагают посмотреть, как сегодня прошел рабочий день в Парламенте.
Так, сегодня Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатуры директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Верховная Рада провалила голосование за спорный проект постановления о назначении членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатуру на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Фото: Ян Доброносов, #Буквы
Стоит отметить, что Верховная Рада сняла с рассмотрения проект постановления об образовании новых районов в Украине. Документ ликвидирует 490 районов, которые существуют в настоящее время, и создает вместо них 129.
“Слуги народа” обсуждали снятие документа с рассмотрения в чате фракции. Соответствующую переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
А еще народные депутаты проголосовали за проект постановления № 3809 о назначении местных выборов. Так, очередные местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.
А еще народные депутаты в первом чтении проголосовали за обновление списка уважительных причин отсутствия нардепов.
Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский не упустил шанс полакомиться шоколадом в сессионном зале.