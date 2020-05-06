Метрополитен Нью-Йорка в ночь на среду, 6 мая, впервые за свою 115-летнюю историю закрылся на несколько часов ради проведения дезинфекции.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Поезда перестали курсировать с 01:00 до 05:00 утра. В это время в метрополитене проводили работы по дезинфекции, чтобы предотвратить распространение коронавируса, после чего поезда запустили снова.

Ранее метро Нью-Йорка уже закрывалось из-за непогоды: в 2011 году из-за тропического циклона Айрин и в 2012 году из-за циклона Сэнди. Во время снежной бури 2015 года метро прекращало обслуживание пассажиров, но поезда с оборудованием продолжали курсировать.

Но нынешнее закрытие метрополитена – первое плановое за 115-летнюю историю его работы (начиная с 1904 года, когда были открыты первые подземные участки).

Ожидается, что на время эпидемии коронавируса подобная дезинфекция с 01:00 до 05:00 утра будет проводиться регулярно.

На этот период в Нью-Йорке дополнительно запустили сотни автобусов на ночные рейсы.

По данным CNN, количество пассажиров в метрополитене города во время эпидемии коронавируса сократилось на 90 % (по сравнению с периодом до вспышки). Но до сих пор около 11 тысяч человек ежедневно пользуются метро с 01:00 до 05:00 утра.

Фото: CNN

Фото: The New York Times

СПРАВКА. Метро Нью-Йорка считается одним из крупнейших в мире. Система появилась в 1868 году, когда в городе была открыта надземная (на металлических эстакадах) городская железнодорожная линия с канатной тягой, замененная в 1871 году на паровую, а в 1890 году — на электрическую. Первая линия подземки как таковой была пущена в эксплуатацию 27 октября 1904 года. Суммарная длина эксплуатируемых путей составляет 1370 км.