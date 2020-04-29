Сегодня утром под зданием Кабинета Министров, где проходит акция протеста предпринимателей, произошла стычка с правоохранителями. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, митингующие толпой вышли на проезжую часть улицы Грушевского. Полиция требовала от людей разойтись и не нарушать правила карантина. Кроме того, некоторые участники акции приехали под Кабмин на собственных авто, тем самым заблокировав дорогу.

Впоследствии туда прибыли эвакуаторы, между митингующими и полицией возник спор, который перерос в потасовку.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Впоследствии митингующие освободили одну из полос движения.