Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, митингующие толпой вышли на проезжую часть улицы Грушевского. Полиция требовала от людей разойтись и не нарушать правила карантина. Кроме того, некоторые участники акции приехали под Кабмин на собственных авто, тем самым заблокировав дорогу.
Впоследствии туда прибыли эвакуаторы, между митингующими и полицией возник спор, который перерос в потасовку.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Впоследствии митингующие освободили одну из полос движения.
- 29 апреля под зданием Кабинета Министров митингующие требуют ослабить карантинные ограничения.