Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Организаторами акции “Белыми нитками. Хватит шить!” являются представители инициативы “Free Riff”.
“Сегодня ровно месяц, как, по грязно сфабрикованным обвинениям, были задержаны Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. С тех пор мы все пытаемся найти правду среди сплошного потока лжи и грязи от властных структур. Многие из нас делали несколько попыток достучаться к наивысшей силе в Украине – к президенту. Но все попытки, пока, оказались напрасными. Поэтому мы, инициативная группа, состоящая из родных, друзей, побратимов и неравнодушных граждан, решили сделать очередную попытку донести наши переживания к президенту”, – отмечается в анонсе мероприятия.
Участники акции принесли с собой плакаты “Я не верю! Кто следующий?” и “Белая нитка. Хватит шить!”
Они также принесли два письма в поддержку задержанных, чтобы передать в Офис президента. Все желающие могли поставить под письмами свои подписи.
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) озвучил несколько версий того, почему ему могли объявить о подозрении в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Первая версия, которую допускает Антоненко, это причастность ФСБ РФ, а вторая – политическое преследование, заказ. Еще одна версия, по его словам, заключается в том, что подозрениями по резонансному делу глава МВД Арсен Аваков пытается сохранить свой пост.