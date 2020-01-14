На улице Банковой в Киеве возле Офиса президента Украины сегодня организовали акцию в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которые являются подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Организаторами акции “Белыми нитками. Хватит шить!” являются представители инициативы “Free Riff”.

“Сегодня ровно месяц, как, по грязно сфабрикованным обвинениям, были задержаны Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. С тех пор мы все пытаемся найти правду среди сплошного потока лжи и грязи от властных структур. Многие из нас делали несколько попыток достучаться к наивысшей силе в Украине – к президенту. Но все попытки, пока, оказались напрасными. Поэтому мы, инициативная группа, состоящая из родных, друзей, побратимов и неравнодушных граждан, решили сделать очередную попытку донести наши переживания к президенту”, – отмечается в анонсе мероприятия.

Участники акции принесли с собой плакаты “Я не верю! Кто следующий?” и “Белая нитка. Хватит шить!”

Они также принесли два письма в поддержку задержанных, чтобы передать в Офис президента. Все желающие могли поставить под письмами свои подписи.