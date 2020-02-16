На Великобританию обрушился мощный шторм "Деннис", спровоцировав наводнения и оползни.

Об этом сообщает британское издание ВВС.

Стихия ударила по населенным пунктам в Англии, Шотландии и Уэльсе. Метеорологическая служба Британии обнародовала сотни предупреждений об опасности наводнений в этих частях страны.

Сильные дожди и ветер наблюдались в субботу на большей части Соединенного Королевства. В результате оказались подтопленными дороги и железнодорожные пути. В воскресенье утром были отменены около 170 рейсов, что затронуло 25 тысяч пассажиров, планировавших путешествия.

Кроме того, шторм спровоцировал перебои в работе 19 железнодорожных компаний.

В Южном Уэльсе было объявлено красное предупреждение. Это означает, что наводнения и осадки могут представлять опасность для жизни.

В течение 24 часов в Южном Уэльсе выпало 105 мм дождя. В регионе были зафиксированы штормовые порывы ветра до 146 км в час.

В общей сложности в Великобритании действуют 594 предупреждения о наводнениях. Это рекордный показатель для страны.

СМИ публикуют фото с подтопленными дорогами и железнодорожными путями. Некоторые здания из-за шторма тоже оказались под водой.

Спасатели эвакуируют жителей в местах, где потопы угрожают жизни людей.

В данный момент известно о двух погибших: на побережье Северного моря нашли тела двух мужчин, утонувших во время урагана.

В прошлые выходные на Великобританию обрушился шторм “Киара”. Он привел к затоплению сотен домов и оставил тысячи людей без электричества.