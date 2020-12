Об этом сообщает геологическая служба США.

По данным геологической службы США, извержение началось поздно вечером в воскресенье в кратере Халема’умау. Килауэа находится в национальном парке вулканов Гавайев. Примерно через час после начала извержения произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Национальная служба погоды в Гонолулу выпустила предупреждение о падающем пепле. В сообщении говорится, что чрезмерное воздействие вулканического пепла вызывает раздражение глаз и органов дыхания, сообщает издание The Guardian.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020