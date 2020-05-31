На границе с Венгрией перевозчики заблокировали контрольный пункт пропуска "Тиса". На место прибыли резервные силы пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ отмечают, что действия перевозчиков порой носят провокационный характер, “ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы”.

Пограничники советуют учесть ситуацию, при планировании выезда за границу через данный пункт пропуска.

Как сообщает местное издание Mukachevo.net, перевозчики отказываются декларировать посылки, которые возят на заказ. “Водители отказываются подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях”, – отмечают пограничники.

Фото: ДПСУ

Накануне сообщалось, что суд в Броварах (Киевская область) арестовал шестерых участников резонансной перестрелки в городе, которая произошла 29 мая. Всего суд должен избрать меры пресечения 21 подозреваемому.

Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей.

По состоянию на 30 мая были установлены 28 лиц, причастных к правонарушению.

21 участнику перестрелки объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.