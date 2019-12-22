22 декабря на Майдане Незалежности стартовал музыкальный марафон "Білими нитками" в поддержку военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которые являются подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают #Буквы.

Выразить свою поддержку пришло несколько тысяч киевлян.

В марафоне принимают участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеров (волонтеры, военные, адвокаты и родственники подозреваемых), в частности:

“Мотор’ролла”

“Фиолет”

“Мандри”

Сергей Танчинец ( “Без Ограничений”)

Karna

Vlasna

“Нумер 482”

TaRuta

“Приятно”

“Pushkin Klezmer Band” & “Toporkestra”

Pidkaura

Иван Лень и Владимир Шерстюк ( Kozak System)

“Братья Станислава”

Алексей Бык

Алекс Клец

Юрий Сусло

Соня Сотник

Сергей Кузин

Сергей Зенин

Анна Заклецкая

Геннадий Попенко

Анатолий Вексклярский #KYIVMISTAh

GrozovSka

Александр Пипа (“@TRAKTOR”)

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, что известные украинские музыканты записали видео со словами поддержки обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко-Riffmaster, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Кроме того, по Киеву стали появляться граффити с призывом освободить Андрея Антоненко-Riffmaster. Их можно увидеть от ст. м. “Льва Толстого” до Майдана Незалежности.