Об этом сообщают #Буквы.

Выразить свою поддержку пришло несколько тысяч киевлян.

В марафоне принимают участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеров (волонтеры, военные, адвокаты и родственники подозреваемых), в частности:

  • “Мотор’ролла”
  • “Фиолет”
  • “Мандри”
  • Сергей Танчинец ( “Без Ограничений”)
  • Karna
  • Vlasna
  • “Нумер 482”
  • TaRuta
  • “Приятно”
  • “Pushkin Klezmer Band” & “Toporkestra”
  • Pidkaura
  • Иван Лень и Владимир Шерстюк ( Kozak System)
  • “Братья Станислава”
  • Алексей Бык
  • Алекс Клец
  • Юрий Сусло
  • Соня Сотник
  • Сергей Кузин
  • Сергей Зенин
  • Анна Заклецкая
  • Геннадий Попенко
  • Анатолий Вексклярский #KYIVMISTAh
  • GrozovSka
  • Александр Пипа (“@TRAKTOR”)

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, что известные украинские музыканты записали видео со словами поддержки обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко-Riffmaster, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Кроме того, по Киеву стали появляться граффити с призывом освободить Андрея Антоненко-Riffmaster. Их можно увидеть от ст. м. “Льва Толстого” до Майдана Незалежности.

  • Ранее суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, якобы вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
  • Константин Татарченко, адвокат военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), подал апелляцию на решение Печерского суда Киева об аресте его подзащитного.
  • Андрей Антоненко подал иск против должностных лиц, испортивших его репутацию. Иск подан против министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а также первого заместителя главы Нацполиции, начальника уголовной полиции Евгения Коваля.