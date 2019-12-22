Об этом сообщают #Буквы.
Выразить свою поддержку пришло несколько тысяч киевлян.
В марафоне принимают участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеров (волонтеры, военные, адвокаты и родственники подозреваемых), в частности:
- “Мотор’ролла”
- “Фиолет”
- “Мандри”
- Сергей Танчинец ( “Без Ограничений”)
- Karna
- Vlasna
- “Нумер 482”
- TaRuta
- “Приятно”
- “Pushkin Klezmer Band” & “Toporkestra”
- Pidkaura
- Иван Лень и Владимир Шерстюк ( Kozak System)
- “Братья Станислава”
- Алексей Бык
- Алекс Клец
- Юрий Сусло
- Соня Сотник
- Сергей Кузин
- Сергей Зенин
- Анна Заклецкая
- Геннадий Попенко
- Анатолий Вексклярский #KYIVMISTAh
- GrozovSka
- Александр Пипа (“@TRAKTOR”)
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Напомним, что известные украинские музыканты записали видео со словами поддержки обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко-Riffmaster, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.
Кроме того, по Киеву стали появляться граффити с призывом освободить Андрея Антоненко-Riffmaster. Их можно увидеть от ст. м. “Льва Толстого” до Майдана Незалежности.
- Ранее суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, якобы вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Константин Татарченко, адвокат военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), подал апелляцию на решение Печерского суда Киева об аресте его подзащитного.
- Андрей Антоненко подал иск против должностных лиц, испортивших его репутацию. Иск подан против министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а также первого заместителя главы Нацполиции, начальника уголовной полиции Евгения Коваля.