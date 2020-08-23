Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Этот сине-желтый за два месяца объехал 23 города Украины. Флаг Единства начал свой путь в Полтаве 20-метровым и путешествовал по всей Украине. Активисты в 23 городах дошивали свои части и оставляли свои пожелания единства, свободы и победы.

Он собрал на себе сотни пожеланий, поздравлений и посланий.

На акции присутствовали три сотни человек.

“Праздник государственного флага один из важнейших, который празднует Украина. В этот день мы поднимаем наш сине-желтый флаг и склоняем головы в память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы существовала Украина. Государственный Флаг, Гимн, Государственный Герб – это фундаменты построения нашего государства. За то, чтобы наш флаг и наше государство существовали, сотни лет украинцы отдавали свои жизни. Как будто священный огонь этот флаг был с ними в лагерях ГУЛАГа, держали в укрытиях УПА, хранили в 60-х в самиздате для того, чтобы в 80-х миллионы украинцы под этим флагом и под звуки “Ще не вмерла Украина” похоронили империю”, – сказал пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Фото: Евгений Краєвый

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Фото: Александр Кужельный

Участники акции развернули огромный флаг и оставили на нем свои пожелания. Координатор ОО “Дело общин” Виталий Гайдукевич рассказал, что завтра Флаг Единства будет участвовать в Марше независимости.

Активисты ОО “Дело общин” планируют продолжить путь Флага Единства, чтобы он объехал еще больше городов и сел Украины, и на 30-ю годовщину Независимости Украины в следующем году его снова развернут в сердце нашей страны.

  • Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага.