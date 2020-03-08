Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Марш против абортов”, или “Марш за жизнь” стартовал в 10:00 на Софийской площади, далее участники пройдут по Софийской улице к Майдану Незалежности и по Крещатику к КГГА.

Организатором мероприятия стало консервативное молодежное движение “Традиция и порядок”.

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На марш за традиционные ценности пришел и народный депутат от “Слуги народа” Святослав Юраш. Стоит отметить, что в Верховной Раде он является сопредседателем нового депутатского объединения “Ценности. Достоинство. Семья”.

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Святослав Юраш

Девушки в черной одежде и с цветами и похоронным венком зарегистрировались на акцию как феминистки, хотя на самом деле – противницы феминизма из движения “Срібло троянди”.

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Участников двух акций охраняют полиция.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

  • Ранее #Буквы рассказывали о двух женщинах, начавших историю украинского феминизма: Марию Вилинскую и Наталью Озаркевич.