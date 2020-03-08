Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Марш против абортов”, или “Марш за жизнь” стартовал в 10:00 на Софийской площади, далее участники пройдут по Софийской улице к Майдану Незалежности и по Крещатику к КГГА.
Организатором мероприятия стало консервативное молодежное движение “Традиция и порядок”.
На марш за традиционные ценности пришел и народный депутат от “Слуги народа” Святослав Юраш. Стоит отметить, что в Верховной Раде он является сопредседателем нового депутатского объединения “Ценности. Достоинство. Семья”.
Девушки в черной одежде и с цветами и похоронным венком зарегистрировались на акцию как феминистки, хотя на самом деле – противницы феминизма из движения “Срібло троянди”.
Участников двух акций охраняют полиция.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Ранее #Буквы рассказывали о двух женщинах, начавших историю украинского феминизма: Марию Вилинскую и Наталью Озаркевич.