Сегодня, 8 марта, в Киеве на Михайловской площади началась христианская акция - марш против абортов. Параллельно с ними пришли и феминистки.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Марш против абортов”, или “Марш за жизнь” стартовал в 10:00 на Софийской площади, далее участники пройдут по Софийской улице к Майдану Незалежности и по Крещатику к КГГА.

Организатором мероприятия стало консервативное молодежное движение “Традиция и порядок”.

На марш за традиционные ценности пришел и народный депутат от “Слуги народа” Святослав Юраш. Стоит отметить, что в Верховной Раде он является сопредседателем нового депутатского объединения “Ценности. Достоинство. Семья”.

Девушки в черной одежде и с цветами и похоронным венком зарегистрировались на акцию как феминистки, хотя на самом деле – противницы феминизма из движения “Срібло троянди”.

Участников двух акций охраняют полиция.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы