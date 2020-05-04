На Тилигульском лимане, расположенном на территории Николаевской и Одесской областей, впервые появились розовые фламинго.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил региональный ландшафтный парк “Тилигульский”.

“Первая встреча этой редкой птицы на Тилигульском лимане. Первичную информацию о фламинго на лимане мы получили от нашего коллеги. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать его. Птиц насчитали пять особей”, – рассказали в пресс-службе парка.

Там отметили, что розовый фламинго – единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор.

Фото: Игорь Гержик

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.