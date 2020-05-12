Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.
“С 11 мая 2020 года разрешено посещение территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности – “Долины нарциссов” и других рекреационных зон под открытым небом”, – говорится в сообщении.
При этом посетители должны соблюдать правила: быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Правила действуют на период с 11 мая 2020 года и до завершения карантина.
“Вход на территорию заповедника (проведение экскурсий) осуществляется за плату, согласно установленным ценам на осуществление рекреационных услуг”, – отмечается в сообщении.
Фото: Varosh
- С 12 мая власти Киева начнут вводить первый этап ослабления карантинных ограничений. Но откроется и заработает далеко не все.