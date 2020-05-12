В Закарпатской области в рамках смягчения карантина с 11 мая для посетителей открыли биосферный заповедник "Долина нарциссов".

Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.

“С 11 мая 2020 года разрешено посещение территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности – “Долины нарциссов” и других рекреационных зон под открытым небом”, – говорится в сообщении.

При этом посетители должны соблюдать правила: быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Правила действуют на период с 11 мая 2020 года и до завершения карантина.

“Вход на территорию заповедника (проведение экскурсий) осуществляется за плату, согласно установленным ценам на осуществление рекреационных услуг”, – отмечается в сообщении.

Фото: Varosh