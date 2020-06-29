Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной государственной администрации.
Так, вчера, 28 июня, с 15:30 до 17:30 выпала 20 дневная норма дождей. 119 мм за два часа. Из-за этого произошло резкое поднятие уровня воды и оползни.
В Мукачевском районе в Торунском сельсовете поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков.
В селе Лопушное подтоплена одна новостройка и два жилых дома.
В районах бедствия работают спасатели ГСЧС, полиция, работники дорожной службы.
Фото: Закарпатская ОГА
- В Могилеве-Подольском, что в Винницкой области, 24 июня зафиксировали первые подтопления усадеб на улицах вдоль Днестра в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что в западных областях Украины была подтоплена больница, где лечат больных COVID-19. Эвакуацию пациентов не проводили.
- По состоянию на 25 июня на западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов и разрушено 117 км автодорог.