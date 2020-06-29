В Закарпатской области на территории Торунского сельсовета сильные грозовые дожди и селевые потоки частично разрушили автомобильную дорогу и снесли несколько небольших мостов.

Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной государственной администрации.

Так, вчера, 28 июня, с 15:30 до 17:30 выпала 20 дневная норма дождей. 119 мм за два часа. Из-за этого произошло резкое поднятие уровня воды и оползни.

В Мукачевском районе в Торунском сельсовете поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков.

В селе Лопушное подтоплена одна новостройка и два жилых дома.

В районах бедствия работают спасатели ГСЧС, полиция, работники дорожной службы.

Фото: Закарпатская ОГА