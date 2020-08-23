Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Ко Дню флага Украины и Дня Независимости проект ARTEFACT сделал световую инсталляцию флага Украины на объекте “Арка”, что является самым большим подвижным сооружением в мире, который возведен над разрушенным реактором 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Кроме флага Украины, в знак благодарности на арке засияли также флаги более 40 стран-доноров фонда “Укрытие”, участвовавшие в строительстве НБК.

НБК – это массивная металлическая конструкция высотой 110 метров и длиной 165 метров.

Масштабные световые инсталляции появились также на колесе в Припяти и Градирне. Серию уникальных фото- и видеоматериалов, сделали художники, станет частью новой виртуальной выставки ARTEFACT: CHOrnobyl.