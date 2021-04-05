С сегодняшнего дня в Киеве общественный наземный транспорт и метро работают в условиях усиленного карантина. Воспользоваться им могут только работники критической инфраструктуры города и по спецпропускам.

Об этом рассказывают #Буквы.

Именно такие ограничения с самого утра Киев стоял в огромных пробках. Кроме того, значительно вырос спрос на услуги такси.

А еще многие киевляне добирались на работу на велосипедах и электросамокатах.

Сейчас, чтобы воспользоваться общественным транспортом, необходимо иметь пропуск. Такое решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета.

Фото: #Буквы

Ограничения будут в Киеве с 5 апреля:

прекращена работа учреждений культуры;

закрыты торгово-развлекательные центры;

запрещено проведение массовых мероприятий, а также религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратов на человека);

не допускается присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

заведения общественного питания работают только на доставку и на вынос;

парикмахерские, салоны красоты работают по предварительной записи;

спортзалы и фитнес-центры закрыты;

предприятия и организации должны перейти на дистанционную работу;

все школы и детские сады закрыты;

продуктовые ярмарки запрещены

весь общественный транспорт будет работать по спецпропускам – только для работников критической инфраструктуры.

Контролировать соблюдение карантина будут Национальная и патрульная полиция, киевское управление Держспоживслужбы, “Муниципальная охрана”, управление “Укртрансбезпеки”.