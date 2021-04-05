Об этом рассказывают #Буквы.

Именно такие ограничения с самого утра Киев стоял в огромных пробках. Кроме того, значительно вырос спрос на услуги такси.

А еще многие киевляне добирались на работу на велосипедах и электросамокатах.

Сейчас, чтобы воспользоваться общественным транспортом, необходимо иметь пропуск. Такое решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета.

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Фото: #Буквы

Ограничения будут в Киеве с 5 апреля:

  • прекращена работа учреждений культуры;
  • закрыты торгово-развлекательные центры;
  • запрещено проведение массовых мероприятий, а также религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратов на человека);
  • не допускается присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
  • заведения общественного питания работают только на доставку и на вынос;
  • парикмахерские, салоны красоты работают по предварительной записи;
  • спортзалы и фитнес-центры закрыты;
  • предприятия и организации должны перейти на дистанционную работу;
  • все школы и детские сады закрыты;
  • продуктовые ярмарки запрещены
  • весь общественный транспорт будет работать по спецпропускам – только для работников критической инфраструктуры.

Контролировать соблюдение карантина будут Национальная и патрульная полиция, киевское управление Держспоживслужбы, “Муниципальная охрана”, управление “Укртрансбезпеки”.