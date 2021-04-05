Об этом рассказывают #Буквы.
Именно такие ограничения с самого утра Киев стоял в огромных пробках. Кроме того, значительно вырос спрос на услуги такси.
А еще многие киевляне добирались на работу на велосипедах и электросамокатах.
Сейчас, чтобы воспользоваться общественным транспортом, необходимо иметь пропуск. Такое решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета.
Фото: #Буквы
Ограничения будут в Киеве с 5 апреля:
- прекращена работа учреждений культуры;
- закрыты торгово-развлекательные центры;
- запрещено проведение массовых мероприятий, а также религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратов на человека);
- не допускается присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- заведения общественного питания работают только на доставку и на вынос;
- парикмахерские, салоны красоты работают по предварительной записи;
- спортзалы и фитнес-центры закрыты;
- предприятия и организации должны перейти на дистанционную работу;
- все школы и детские сады закрыты;
- продуктовые ярмарки запрещены
- весь общественный транспорт будет работать по спецпропускам – только для работников критической инфраструктуры.
Контролировать соблюдение карантина будут Национальная и патрульная полиция, киевское управление Держспоживслужбы, “Муниципальная охрана”, управление “Укртрансбезпеки”.
- Из-за усиленного карантина для общественного транспорта Киев с самого утра стоит в огромных пробках.