Об этом сообщают #Буквы.
Перед входом в Верховную Раду народные депутаты общались, не соблюдая социальную дистанцию. Были без масок.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Тем не менее были и те, кто пришел в масках и даже одноразовых перчатках.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Спикер Парламента Дмитрий Разумков вел заседание в маске и перчатках, а те, кто выступал с трибуны, в том числе и премьер Денис Шмыгаль, были без масок.
Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко также выступала без маски, но на своем месте народного депутата все же надела ее.
Президент Владимир Зеленский зашел в зал заседания в маске…
… но когда выступал, то снял ее.
Стоит отметить, что большинство нардепов все же были в масках. Но были и те, кто игнорировал это правило: кто-то вовсе без маски, у кого-то опущена на подбородок.
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