Сегодня, 13 мая, многие народные депутаты на внеочередное заседание Парламента пришли без масок и игнорировали социальную дистанцию.

Об этом сообщают #Буквы.

Перед входом в Верховную Раду народные депутаты общались, не соблюдая социальную дистанцию. Были без масок.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Тем не менее были и те, кто пришел в масках и даже одноразовых перчатках.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Спикер Парламента Дмитрий Разумков вел заседание в маске и перчатках, а те, кто выступал с трибуны, в том числе и премьер Денис Шмыгаль, были без масок.

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко также выступала без маски, но на своем месте народного депутата все же надела ее.

Президент Владимир Зеленский зашел в зал заседания в маске…

… но когда выступал, то снял ее.

Стоит отметить, что большинство нардепов все же были в масках. Но были и те, кто игнорировал это правило: кто-то вовсе без маски, у кого-то опущена на подбородок.