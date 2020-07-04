На юге Японии, в префектурах Кумамото и Кагосима, из-за сильного ливня произошло наводнение и оползни. В результате этого погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести.

Об этом сообщает Kyodo News.

В сообщении сказано, что 14 погибших – жители дома престарелых в префектуре Кумамото. Также было найдено тело умершей женщины в Кумамото

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Наводнение произошло по причине того, что река Кума-Гава вышла из берегов. Некоторые жители даже не успели покинуть дома – они вылезали на крышу, чтобы дождаться эвакуации.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился подготовить 10 тысяч военных для помощи в ликвидации последствий наводнения.

“Помимо полиции, пожарных, службы безопасности на море, на место направлены силы самообороны, которые вместе с местными органами власти выясняют масштабы бедствия и принимают меры для спасения людей”, — заявил он.

В Японии ожидают, что ливни могут продлиться до воскресенья.

В целом, власти рекомендовали эвакуировать 145 тысяч жителей юго-западных регионов страны.

Около 203 тысяч жителей уже попросили найти им место для временного проживания. В 17 муниципалитетах Кумамото было открыто 109 приютов, в которых проживает не менее 871 эвакуированного человека.