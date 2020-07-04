Об этом сообщает Kyodo News.
В сообщении сказано, что 14 погибших – жители дома престарелых в префектуре Кумамото. Также было найдено тело умершей женщины в Кумамото
.
Наводнение произошло по причине того, что река Кума-Гава вышла из берегов. Некоторые жители даже не успели покинуть дома – они вылезали на крышу, чтобы дождаться эвакуации.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился подготовить 10 тысяч военных для помощи в ликвидации последствий наводнения.
“Помимо полиции, пожарных, службы безопасности на море, на место направлены силы самообороны, которые вместе с местными органами власти выясняют масштабы бедствия и принимают меры для спасения людей”, — заявил он.
В Японии ожидают, что ливни могут продлиться до воскресенья.
В целом, власти рекомендовали эвакуировать 145 тысяч жителей юго-западных регионов страны.
Около 203 тысяч жителей уже попросили найти им место для временного проживания. В 17 муниципалитетах Кумамото было открыто 109 приютов, в которых проживает не менее 871 эвакуированного человека.
- Тайфун “Хагибис”, самый сильный тропический шторм, обрушившийся на Токио за последние десятилетия, затопил большую часть главного острова Японии. Проливные дожди и сильные ветры парализовали столицу и соседние префектуры.
- 14 октября сообщалось, что в результате тайфуна “Хагибис” на территории Японии, 35 человек погибли, около 20 считаются пропавшими без вести, более 100 получили ранения.