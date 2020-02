Об этом сообщает издание HYPEBEAST.

Съемки проходят в Сан-Франциско (США). На фото запечатлены Киану Ривз (в роли главного героя Нео) и Кэрри Энн-Мосс (Тринити).

В объективы попал момент съемок сцены погони, где Тринити едет за рулем мотоцикла, а Нео сидит позади нее.

Сцену снимали с помощью операторского крана. За процессом наблюдала режиссер картины Лана Вачовски.

Впоследствии Киану Ривза заметили на улице в плаще со сценарием “Матрицы” в руках.

В данный момент сюжет новой части саги держится в секрете.

Первые три части – “Матрица” (1999), “Матрица: перезагрузка” (2003) и “Матрица: революция” (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.

“Многие идеи, которые мы с Лилли (Вачовски, – ред.) разрабатывали 20 лет назад, сейчас стали еще более актуальны. Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за возможность поработать с моими великолепными друзьями”, — отметила Лана Вачовски, комментируя съемки четвертой части “Матрицы”, информирует Page Six.

Франшиза “Матрицы” является одной из наиболее успешных в истории кинематографа.

“Матрица 4” должна выйти на экраны в мае 2021 года.

The #MATRIX4 is still on going here in San Francisco.15/16-2020.thanks for your love and support fans.keanu Reeves xx pic.twitter.com/DSBEGYY4yp — official keanu.Reeves (@keanureeves2034) February 16, 2020

Thanks! aztekstudiofilms

Extras exiting. Keanu’s in the trenchcoat hopping off the motorcycle rig platform and walking across the intersection.#matrix4 #thematrix #keanureeves https://t.co/qC6VG3aKQ8 pic.twitter.com/hAnDyTcZZt — Mr-Reeves News Blog (@mr_reeves_blog) February 18, 2020