Компания Nike выпустила новую усовершенствованную модель кроссовок, которые сами шнуруются и управлять ими можно с помощью смартфона.

Об этом сообщается на сайте Nike.

Это улучшенная версия прошлогодней модели Adapt BB.

Продажи новой модели, Adapt BB 2.0, стартуют в воскресенье, 16 февраля.

Продажи начнутся сразу же после игры в рамках All-Star Weekend.

Эту модель кроссовок в деле уже продемонстрировал баскетболист клуба “Мэмфис” Гриззлис Джа Морант.

В специальном приложении к кроссовкам пользователь видит не только состояние шнурков, но и температуру, а также влажность внутри обуви.

Соединение кроссовок со смартфоном или другим устройством осуществляется по Bluetooth.

С помощью приложение можно регулировать подсветку или посадку под форму ноги.

Основной контроллер кроссовок находится на подошве под специальной крышкой.