Об этом сообщается на сайте Nike.
Это улучшенная версия прошлогодней модели Adapt BB.
Продажи новой модели, Adapt BB 2.0, стартуют в воскресенье, 16 февраля.
Продажи начнутся сразу же после игры в рамках All-Star Weekend.
Эту модель кроссовок в деле уже продемонстрировал баскетболист клуба “Мэмфис” Гриззлис Джа Морант.
В специальном приложении к кроссовкам пользователь видит не только состояние шнурков, но и температуру, а также влажность внутри обуви.
Соединение кроссовок со смартфоном или другим устройством осуществляется по Bluetooth.
С помощью приложение можно регулировать подсветку или посадку под форму ноги.
Основной контроллер кроссовок находится на подошве под специальной крышкой.
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