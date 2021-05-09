Про це розповідають #Букви.

Варто зазначити, що у парку посилили охорону, встановили рамки металодетекторів, а через кожні 50-100 метрів стоять поліціянти.

Першим покласти квіти до меморіалу загиблим прийшли президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віцеспікер Руслан Стефанчук та низка народних депутатів.



Фото: #Букви