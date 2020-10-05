Об этом сообщается на сайте конкурса.
На сайте премии опубликовали подборку снимков, которые будут награждать на Siena Photo Awards в Италии с 24 октября по 29 ноября 2020 года.
Главным победителем и обладателем Гран-при стал австралийский фотограф Jim Picôt, который изобразил стаю лосося в форме сердца, а внутри самой стаи – акулу.
В конкурсе участвовали работы от фотографов из 126 стран мира. Награды разделены на девять категорий: Абстракция, Природа, Люди, Спорт, серии, Городская архитектура, Свадебная фотография, Дикая природа и Жизнь во время COVID-19.
Категория Абстракция
Восходящий феникс — символ возрождения огня из пепла. Это символизируется началом реального процесса регенерации на промышленной горнодобывающей площадке озера Оуэнс. После разрушительного прошлого и создания самого токсичного мусорного ведра в Америке перелетные птицы возвращаются, и жизнь начинается заново…
Жизнь с COVID-19
Тысячи израильтян сохраняют социальное дистанцирование из-за Covid-19, протестуя против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на площади Рабина 19 апреля 2020 года.
Категория Свадьба
Я использовала цветы и листья, оставшиеся от украшения свадьбы, чтобы сделать что-то креативное.
Категория Урбанистика
Иногда нам нужно изменить перспективу, чтобы почувствовать силу конструкции сильнее, чем мы когда-либо думали. Башни Петронас, также известные как башни-близнецы Петронас — это небоскребы-близнецы в Куала-Лумпуре.
Категория Дикая природа
Многие думают, что цапли вьют гнезда в камышах или на болоте. На самом деле они гнездятся на вершинах огромных деревьев, и их иногда можно увидеть с помощью дрона.
Категория Спорт
Вид с воздуха на пловцов, где море становится местом укрытия между синим ковром и белой пеной волн.
Категория Природа
В конце сезона серых китов мне рассказали о сером ките, который последние 3 года играл с лодками, осторожно их толкая. Итак, мы вернулись через год, и невероятный серый кит появился, и, как результат, появился и этот снимок.
Категория Люди
При температуре минус 30 °C зимы в евразийских степях могут быть суровыми. Но жизнь не останавливается, и местные жители переходят на санях из одной деревни в другую, пересекая ледяные реки и озера.
Фото: Drone Photo Awards
- Главный приз международного конкурса World Press Photo за 2019 год (номинация “Фотография года”) получил снимок, на котором запечатлена маленькая плачущая девочка Янела Санчес из Гондураса во время обыска ее матери на границе США и Мексики.