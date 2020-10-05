Об этом сообщается на сайте конкурса.

На сайте премии опубликовали подборку снимков, которые будут награждать на Siena Photo Awards в Италии с 24 октября по 29 ноября 2020 года.

Главным победителем и обладателем Гран-при стал австралийский фотограф Jim Picôt, который изобразил стаю лосося в форме сердца, а внутри самой стаи – акулу.

В конкурсе участвовали работы от фотографов из 126 стран мира. Награды разделены на девять категорий: Абстракция, Природа, Люди, Спорт, серии, Городская архитектура, Свадебная фотография, Дикая природа и Жизнь во время COVID-19.

Категория Абстракция

Восходящий феникс — символ возрождения огня из пепла. Это символизируется началом реального процесса регенерации на промышленной горнодобывающей площадке озера Оуэнс. После разрушительного прошлого и создания самого токсичного мусорного ведра в Америке перелетные птицы возвращаются, и жизнь начинается заново…

Жизнь с COVID-19

Тысячи израильтян сохраняют социальное дистанцирование из-за Covid-19, протестуя против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на площади Рабина 19 апреля 2020 года.

Категория Свадьба

Я использовала цветы и листья, оставшиеся от украшения свадьбы, чтобы сделать что-то креативное.

Категория Урбанистика

Иногда нам нужно изменить перспективу, чтобы почувствовать силу конструкции сильнее, чем мы когда-либо думали. Башни Петронас, также известные как башни-близнецы Петронас — это небоскребы-близнецы в Куала-Лумпуре.

Категория Дикая природа

Многие думают, что цапли вьют гнезда в камышах или на болоте. На самом деле они гнездятся на вершинах огромных деревьев, и их иногда можно увидеть с помощью дрона.

Категория Спорт

Вид с воздуха на пловцов, где море становится местом укрытия между синим ковром и белой пеной волн.

Категория Природа

В конце сезона серых китов мне рассказали о сером ките, который последние 3 года играл с лодками, осторожно их толкая. Итак, мы вернулись через год, и невероятный серый кит появился, и, как результат, появился и этот снимок.

Категория Люди

При температуре минус 30 °C зимы в евразийских степях могут быть суровыми. Но жизнь не останавливается, и местные жители переходят на санях из одной деревни в другую, пересекая ледяные реки и озера.

Фото: Drone Photo Awards