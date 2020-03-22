Жители Киева, как и других регионов Украины, столкнулись с угрозой вспышки коронавируса и введенными из-за этого жесткими карантинными ограничениями.

Корреспондент #Букв побродил по улицам и паркам вечернего Киева и воочию убедился, что карантин таки влияет на жизнь города.

Так, в субботу вечером, в выходной день, на улицах столицы Украины можно было встретить редких прохожих, парки опустели. А ситилайты оповещают жителей о том, как нужно вести себя во время вспышки коронавируса.

Как известно, уже с 23 марта в столице будет остановлена работа общественного транспорта. Он будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые будут ехать на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни.

Также запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Стоит отметить, что власти Киева неоднократно призывали горожан без крайней необходимости не выходить из дома и во время карантина работать удаленно.