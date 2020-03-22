Корреспондент #Букв побродил по улицам и паркам вечернего Киева и воочию убедился, что карантин таки влияет на жизнь города.
Так, в субботу вечером, в выходной день, на улицах столицы Украины можно было встретить редких прохожих, парки опустели. А ситилайты оповещают жителей о том, как нужно вести себя во время вспышки коронавируса.
Как известно, уже с 23 марта в столице будет остановлена работа общественного транспорта. Он будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые будут ехать на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни.
Также запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.
Стоит отметить, что власти Киева неоднократно призывали горожан без крайней необходимости не выходить из дома и во время карантина работать удаленно.
- В Киеве вводятся ограничения на одновременное количество посетителей продуктовых магазинов и аптек.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.