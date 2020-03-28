В Reuters собрали такие снимки.
Мужчина в маске стоит в пустом парке в Праге, Чехия
Метро, Лондон, Великобритания
Мужчина идет по пустому Карлову мосту в Праге, Чехия
Священник Дон Марко проводит воскресную мессу в одиночестве в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, в Риме, Италия
Человек стоит на крыше здания Кипра в Никосии, Кипр
Человек с коляской пересекает 42-ю улицу на почти безлюдной Таймс-сквер в Манхэттене, Нью-Йорк
Женщина идет по пустым улицам возле рынка Пайк-плейс в Сиэтле, штат Вашингтон
Женщина в защитной маске гуляет на улице Кастель Сант-Анджело в Риме, Италия
Пассажир ждет поезд на пустой платформе на станции Ричмонд в западном Лондоне, Великобритания
Общий вид пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Аспирант Серхио Антонио Переа Рестрепо учится один в кампусе Университета Сан-Паулу (USP) после того, как занятия были приостановлены в Сан-Паулу, Бразилия
Пустая улица видна в Манхэттене, Нью-Йорк, США
Мужчина идет по Национальной аллее в Вашингтоне, США
Одинокий пассажир в маске сидит в пустом поезде в утренний час пик после того, как Новый Южный Уэльс начал закрывать второстепенные предприятия и переходить к суровым мерам наказания для обеспечения самоизоляции в Сиднее, Австралия
Мужчина играет один в игровом центре, который почти пуст в Бангкоке, Таиланд
Прихожанин один в пустом Соборе Парижской Богоматери во время воскресной мессы в Дакаре, Сенегал
Мужчина сидит один на крыше во время общенационального карантина в Риме, Италия
Мужчина сидит один возле паба на Карнаби-стрит в Лондоне, Великобритания
Мужчина сидит возле закрытых магазинов после карантина в Маниле, Филиппины
Во время утреннего часа пик в Сиднее, Австралия
Опустевшая площадь Жильсон перед собором Нотр-Дам-де-ла-Трейль в Лилле, Франция
Женщина выгуливает собаку во время комендантского часа в Белграде, Сербия
Женщина ждет в вестибюле Workforce Solutions, штат Техас
Женщина стоит на пустом пляже Sandymount в Дублине, Ирландия
Сотрудник отдыхает в офисном здании во время комендантского часа, введенного в Белграде, Сербия
Люди гуляют в жилом районе в Сяньнине, провинция Хубэй, Китай
Женщина гуляет по пляжу Recreio dos Bandeirantes в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Мужчина пересекает почти пустую 5-ю авеню в центре Манхэттена, Нью-Йорк
Человек в маске ходит по пустой улице в Сеуле, Южная Корея
Джиллиан Кислоу делает маски для своих друзей на своей кухне в Пасадене, штат Калифорния
Йован Фигероа играет в баскетбол один в Манхэттене, Нью-Йорк
Женщина в защитной маске в автобусе в Бангкоке, Таиланд
Гость говорит по мобильному телефону в отеле в Гонконге, Китай
Пассажирка наслаждается закатом в одиночестве на верхней палубе парома Стейтен-Айленд в Манхэттене, Нью-Йорк
Мужчина идет один через почти пустой транспортный узел Oculus во Всемирном торговом центре в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк
- Издание New York Times опубликовало галерею фотоснимков об опустевших городах, а также о способности, которую человечество не утратило – о объединяться ради общего блага.