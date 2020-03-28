Во всем мире некогда оживленные места стали символами человеческого одиночества и опустошенности. В условиях карантина ради сдерживания пандемии коронавируса, в разных уголках планеты жизнь как будто угасает.

В Reuters собрали такие снимки.

Мужчина в маске стоит в пустом парке в Праге, Чехия

Метро, Лондон, Великобритания

Мужчина идет по пустому Карлову мосту в Праге, Чехия

Священник Дон Марко проводит воскресную мессу в одиночестве в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, в Риме, Италия

Человек стоит на крыше здания Кипра в Никосии, Кипр

Человек с коляской пересекает 42-ю улицу на почти безлюдной Таймс-сквер в Манхэттене, Нью-Йорк

Женщина идет по пустым улицам возле рынка Пайк-плейс в Сиэтле, штат Вашингтон

Женщина в защитной маске гуляет на улице Кастель Сант-Анджело в Риме, Италия

Пассажир ждет поезд на пустой платформе на станции Ричмонд в западном Лондоне, Великобритания

Общий вид пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Аспирант Серхио Антонио Переа Рестрепо учится один в кампусе Университета Сан-Паулу (USP) после того, как занятия были приостановлены в Сан-Паулу, Бразилия

Пустая улица видна в Манхэттене, Нью-Йорк, США

Мужчина идет по Национальной аллее в Вашингтоне, США

Одинокий пассажир в маске сидит в пустом поезде в утренний час пик после того, как Новый Южный Уэльс начал закрывать второстепенные предприятия и переходить к суровым мерам наказания для обеспечения самоизоляции в Сиднее, Австралия

Мужчина играет один в игровом центре, который почти пуст в Бангкоке, Таиланд

Прихожанин один в пустом Соборе Парижской Богоматери во время воскресной мессы в Дакаре, Сенегал

Мужчина сидит один на крыше во время общенационального карантина в Риме, Италия

Мужчина сидит один возле паба на Карнаби-стрит в Лондоне, Великобритания

Мужчина сидит возле закрытых магазинов после карантина в Маниле, Филиппины

Во время утреннего часа пик в Сиднее, Австралия

Опустевшая площадь Жильсон перед собором Нотр-Дам-де-ла-Трейль в Лилле, Франция

Женщина выгуливает собаку во время комендантского часа в Белграде, Сербия

Женщина ждет в вестибюле Workforce Solutions, штат Техас

Женщина стоит на пустом пляже Sandymount в Дублине, Ирландия

Сотрудник отдыхает в офисном здании во время комендантского часа, введенного в Белграде, Сербия

Люди гуляют в жилом районе в Сяньнине, провинция Хубэй, Китай

Женщина гуляет по пляжу Recreio dos Bandeirantes в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Мужчина пересекает почти пустую 5-ю авеню в центре Манхэттена, Нью-Йорк

Человек в маске ходит по пустой улице в Сеуле, Южная Корея

Джиллиан Кислоу делает маски для своих друзей на своей кухне в Пасадене, штат Калифорния

Йован Фигероа играет в баскетбол один в Манхэттене, Нью-Йорк

Женщина в защитной маске в автобусе в Бангкоке, Таиланд

Гость говорит по мобильному телефону в отеле в Гонконге, Китай

Пассажирка наслаждается закатом в одиночестве на верхней палубе парома Стейтен-Айленд в Манхэттене, Нью-Йорк

Мужчина идет один через почти пустой транспортный узел Oculus во Всемирном торговом центре в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк