В Reuters собрали такие снимки.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Мужчина в маске стоит в пустом парке в Праге, Чехия

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Метро, Лондон, Великобритания

Фото: REUTERS/David W Cerny

Мужчина идет по пустому Карлову мосту в Праге, Чехия

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Священник Дон Марко проводит воскресную мессу в одиночестве в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, в Риме, Италия

Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Человек стоит на крыше здания Кипра в Никосии, Кипр

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Человек с коляской пересекает 42-ю улицу на почти безлюдной Таймс-сквер в Манхэттене, Нью-Йорк

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Женщина идет по пустым улицам возле рынка Пайк-плейс в Сиэтле, штат Вашингтон

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Женщина в защитной маске гуляет на улице Кастель Сант-Анджело в Риме, Италия

Фото: REUTERS//Toby Melville

Пассажир ждет поезд на пустой платформе на станции Ричмонд в западном Лондоне, Великобритания

Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Общий вид пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Аспирант Серхио Антонио Переа Рестрепо учится один в кампусе Университета Сан-Паулу (USP) после того, как занятия были приостановлены в Сан-Паулу, Бразилия

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Пустая улица видна в Манхэттене, Нью-Йорк, США

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Мужчина идет по Национальной аллее в Вашингтоне, США

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Одинокий пассажир в маске сидит в пустом поезде в утренний час пик после того, как Новый Южный Уэльс начал закрывать второстепенные предприятия и переходить к суровым мерам наказания для обеспечения самоизоляции в Сиднее, Австралия

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Мужчина играет один в игровом центре, который почти пуст в Бангкоке, Таиланд

Фото: REUTERS/Sylvain Cherkaoui

Прихожанин один в пустом Соборе Парижской Богоматери во время воскресной мессы в Дакаре, Сенегал

Фото: REUTERS/Emily Roe

Мужчина сидит один на крыше во время общенационального карантина в Риме, Италия

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Мужчина сидит один возле паба на Карнаби-стрит в Лондоне, Великобритания

Фото: REUTERS/Eloisa

Мужчина сидит возле закрытых магазинов после карантина в Маниле, Филиппины

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Во время утреннего часа пик в Сиднее, Австралия

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Опустевшая площадь Жильсон перед собором Нотр-Дам-де-ла-Трейль в Лилле, Франция

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Женщина выгуливает собаку во время комендантского часа в Белграде, Сербия

Фото: REUTERS/Veronica G. Cardenas

Женщина ждет в вестибюле Workforce Solutions, штат Техас

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Женщина стоит на пустом пляже Sandymount в Дублине, Ирландия

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Сотрудник отдыхает в офисном здании во время комендантского часа, введенного в Белграде, Сербия

Фото: REUTERS/Aly Song

Люди гуляют в жилом районе в Сяньнине, провинция Хубэй, Китай

Фото: REUTERS/Sergio Moraes

Женщина гуляет по пляжу Recreio dos Bandeirantes в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фото: REUTERS/Mike Segar

Мужчина пересекает почти пустую 5-ю авеню в центре Манхэттена, Нью-Йорк

Фото: REUTERS/Kim Hong-ji

Человек в маске ходит по пустой улице в Сеуле, Южная Корея

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Джиллиан Кислоу делает маски для своих друзей на своей кухне в Пасадене, штат Калифорния

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Йован Фигероа играет в баскетбол один в Манхэттене, Нью-Йорк

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Женщина в защитной маске в автобусе в Бангкоке, Таиланд

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Гость говорит по мобильному телефону в отеле в Гонконге, Китай

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Пассажирка наслаждается закатом в одиночестве на верхней палубе парома Стейтен-Айленд в Манхэттене, Нью-Йорк

Фото: REUTERS/Mike Segar

Мужчина идет один через почти пустой транспортный узел Oculus во Всемирном торговом центре в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк

  • Издание New York Times опубликовало галерею фотоснимков об опустевших городах, а также о способности, которую человечество не утратило – о объединяться ради общего блага.