Сегодня, 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии "Оскар". И как всегда перед началом официальной части все взгляды публики были устремлены на красную дорожку, на которой в роскошных нарядах дефилировали звезды.