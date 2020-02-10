#Буквы собрали самые интересные образы.

Звезда “Позы” Билли Портер снова решил не надевать штаны, а пришел на “Оскар” в платье от кутюр Джайлза Дикона (Giles Deacon).

Билли Портер

Kevork Djansezian/Getty Images

Леонардо ДиКаприо

LeonardoDiCaprio

Австралийская актриса Марго Робби

Оскароносный Бред Питт. Он получил статуэтку в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” за фильм “Однажды в Голливуде”.

Синтия Эриво

Колин Джост и Скарлетт Йоханссон

Шарлиз Терон

Хоакин Феникс

Бенжамен Мильпье и Натали Портман

Бри Ларсон

Рене Зеллевегер

Роберт Де Ниро и Аль Пачино

Тоня Льюис и Спайк Ли

Пенелопа Круз

Лора Дерн

Сигурни Уивер

Билли Айлиш

Галь Гадот

Ребел Уилсон

Блэк Чина