#Буквы собрали самые интересные образы.
Звезда “Позы” Билли Портер снова решил не надевать штаны, а пришел на “Оскар” в платье от кутюр Джайлза Дикона (Giles Deacon).
Леонардо ДиКаприо
Австралийская актриса Марго Робби
Оскароносный Бред Питт. Он получил статуэтку в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” за фильм “Однажды в Голливуде”.
Синтия Эриво
Колин Джост и Скарлетт Йоханссон
Шарлиз Терон
Хоакин Феникс
Бенжамен Мильпье и Натали Портман
Бри Ларсон
Рене Зеллевегер
Роберт Де Ниро и Аль Пачино
Тоня Льюис и Спайк Ли
Пенелопа Круз
Лора Дерн
Сигурни Уивер
Билли Айлиш
Галь Гадот
Ребел Уилсон
Блэк Чина
- Південнокорейський фільм “Паразити” отримав чотири “Оскара”. Це перший неангломовний фільм, який отримав головну статуетку за “Кращий фільм”.
- Раніше #Букви розповідали про цікаві факти нинішньої церемонії.