Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
Андрей Пальчевский назвал Виталия Кличко “незаконно избранным мэром”.
“Почему незаконно избранный? Потому что результаты выборов еще неизвестны. Кроме эпидемии COVID-19 у нас уже 30 лет существует эпидемия коррупции и несправедливости… 20 тысяч использованных бюллетеней…” – сказал Пальчевский.
Он заявил, что его пришло поддержать огромное количество людей и это для него было неожиданно.
“Мы начали суды по результатам, мы будем требовать пересчета голосов… Я был оклеветан (Дмитрием) Гордоном, который заявил, что я являюсь сотрудником спецслужбы иностранной державы… Они все ответят… На один из телеканалом пригласили Дмитрия Гордона на дебаты. Вот мне очень хочется “отдебатить” его”, – сказал Пальчевский.
А еще он пожаловался на очень низкую явку избирателей и сложные для заполнения бюллетени.
Фото: #Буквы
#Буквы пообщались с участниками митинга, чтобы узнать, что мотивировало их выйти на протест и почему они поддерживают Пальчевского:
- Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире канала Украина24 заявил, что лаборатория медицинских анализов “Евролаб”, принадлежащая кандидату в мэры столицы Андрею Пальчевскому, открыта спецслужбами Российской Федерации для сбора компромата на украинские элиты.