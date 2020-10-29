Сегодня, 19 октября, под стенами Киевского городской администрации (КГГА) Андрей Пальчевский собрал митинг в знак протеста против "сфальсифицированных выборов".

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Андрей Пальчевский назвал Виталия Кличко “незаконно избранным мэром”.

“Почему незаконно избранный? Потому что результаты выборов еще неизвестны. Кроме эпидемии COVID-19 у нас уже 30 лет существует эпидемия коррупции и несправедливости… 20 тысяч использованных бюллетеней…” – сказал Пальчевский.

Он заявил, что его пришло поддержать огромное количество людей и это для него было неожиданно.

“Мы начали суды по результатам, мы будем требовать пересчета голосов… Я был оклеветан (Дмитрием) Гордоном, который заявил, что я являюсь сотрудником спецслужбы иностранной державы… Они все ответят… На один из телеканалом пригласили Дмитрия Гордона на дебаты. Вот мне очень хочется “отдебатить” его”, – сказал Пальчевский.

А еще он пожаловался на очень низкую явку избирателей и сложные для заполнения бюллетени.

Фото: #Буквы

#Буквы пообщались с участниками митинга, чтобы узнать, что мотивировало их выйти на протест и почему они поддерживают Пальчевского: