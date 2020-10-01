Фото удачных Street Style образов собрал Vogue.
Учитывая, что сейчас в Париже дождливая погода – зонты стали незаменимым аксессуаром для модников, приехавших посмотреть новые коллекции именитых модных домов.
На этот раз уличная мода удивляла красками. Из-за неоднозначной погоды, гости надевали как резиновые сапоги, так и босоножки или сандалии-гэта.
Еще один интересный тренд – сумки разных форм, размеров и цветов. Были даже аксессуары в виде пирамидок, животных или мячей.
Также привлекали внимание головные уборы гостей. Кто-то надевал их из-за религиозных или культурных предпочтений, а кто-то – чтобы выделиться.
Первыми сои коллекции в Париже представили Koché и Christian Dior.
Через неделю, финальный показ будет у Сhanel. Также гостей ждет виртуальное шоу от Louis Vuitton.
PHOTOGRAPHY BY ACIELLE / STYLE DU MONDE
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- Ранее VOGUE показал уличные образы с Недели моды в Лондоне.