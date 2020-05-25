Корреспондент #Букв зашел в столичную подземку.
Так, станции метро заработали в обычном режиме после двухмесячного простоя из-за карантина.
Персонал метро работает в средствах индивидуальной защиты. На станциях постоянно звуковыми сообщениями напоминают пассажирам о необходимости носить маски.
У входа в метро наклеены огромные информационные плакаты, на которых напоминают о важности соблюдения дистанции.
Также выборочно проводят температурный скрининг.
Метки, указывающие на соблюдение дистанции, также наклеены на полу возле турникетов и у касс.
Очередей за билетами с утра не наблюдается – довольно мало людей, как для понедельника.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Ранее #Буквы рассказывали правила пользования подземкой в условиях карантина.