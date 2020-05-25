Сегодня утром, 25 мая, в Киеве возобновил работу метрополитен. От пассажиров требуют соблюдать дистанцию и носить маски.

Корреспондент #Букв зашел в столичную подземку.

Так, станции метро заработали в обычном режиме после двухмесячного простоя из-за карантина.

Персонал метро работает в средствах индивидуальной защиты. На станциях постоянно звуковыми сообщениями напоминают пассажирам о необходимости носить маски.

У входа в метро наклеены огромные информационные плакаты, на которых напоминают о важности соблюдения дистанции.

Также выборочно проводят температурный скрининг.

Метки, указывающие на соблюдение дистанции, также наклеены на полу возле турникетов и у касс.

Очередей за билетами с утра не наблюдается – довольно мало людей, как для понедельника.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы