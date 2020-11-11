Об этом корреспондент #Букв.
В акции приняли участие около десятка человек, среди организаторов – глава правления общественной организации “Пациенты Украины” Дмитрий Шерембей.
По словам Шерембея, те, деньги, которые закладывают в государственный бюджет на следующий год – это “обглоданные кости для пациентов и врачей”.
Маленький мальчик держит плакат с надписью болезнь Дюшена – это генетическое заболевание, характеризующееся быстрым прогрессированием мышечной дистрофии. Приводит к полной потере способности двигаться и в итоге к смерти. Болеют только мужчины.
Протестующие принесли под стены Кабмина кости животных, как символ того, что бюджет-2021 – это обглоданные кости.
Фото: #Буквы