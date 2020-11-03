Сегодня, 3 ноября, под зданием Конституционного суда Украины проходит пикет в поддержку украинского языка, а именно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

К акции присоединились представители “Национального корпуса”, “Свободы”, “Правого сектора”, блогеры, общественные деятели.

Митинг проходит спокойно, люди по очереди произносят речи, а именно призывают украинцев бороться против “квотирования украинского языка”.

Пришли на митинг около сотни человек.

Несколько участников акции зажгли файеры и хотели передать председателю Конституционного Суда Александру Тупицкого “билет на поезд” к российскому Ростова-на-Дону. И внутрь митингующих не пустили и они прикрепили “билет” на забор суда.

Фото: #Буквы

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины планирует рассмотреть во вторник, 3 ноября, дело о конституционности закона об украинском языке.

Стоит отметить, что КСУ начал рассматривать это дело 7 июля текущего года.

Указанное представление было подано в КСУ 51 народным депутатом в июне 2019 года. Его инициаторы – нардепы предыдущего созыва Верховной Рады (большинство инициаторов — депутаты от фракции “Оппозиционного блока”).

Уполномоченными депутатами по представлению являются Александр Долженков и Вадим Новинский.

В своем представлении депутаты настаивали, что закон об украинском языке якобы нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине. По мнению инициаторов представления, закон якобы создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан. Они заявили, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности, зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.