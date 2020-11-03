Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
К акции присоединились представители “Национального корпуса”, “Свободы”, “Правого сектора”, блогеры, общественные деятели.
Митинг проходит спокойно, люди по очереди произносят речи, а именно призывают украинцев бороться против “квотирования украинского языка”.
Пришли на митинг около сотни человек.
Несколько участников акции зажгли файеры и хотели передать председателю Конституционного Суда Александру Тупицкого “билет на поезд” к российскому Ростова-на-Дону. И внутрь митингующих не пустили и они прикрепили “билет” на забор суда.
Фото: #Буквы
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины планирует рассмотреть во вторник, 3 ноября, дело о конституционности закона об украинском языке.
Стоит отметить, что КСУ начал рассматривать это дело 7 июля текущего года.
Указанное представление было подано в КСУ 51 народным депутатом в июне 2019 года. Его инициаторы – нардепы предыдущего созыва Верховной Рады (большинство инициаторов — депутаты от фракции “Оппозиционного блока”).
Уполномоченными депутатами по представлению являются Александр Долженков и Вадим Новинский.
В своем представлении депутаты настаивали, что закон об украинском языке якобы нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине. По мнению инициаторов представления, закон якобы создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан. Они заявили, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности, зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.
- Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” 16 мая прошлого года был официально обнародован в парламентском издании “Голос Украины”. Важно отметить, что в законе речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение. Украинский язык является обязательным для чиновников, высшего руководства страны, народных депутатов и так далее.
- В конце мая этого года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо менять, однако единой позиции у фракции “Слуги народа” по этому вопросу нет. 1 июня под стенами Верховной Рады активисты собрались на митинг из-за таких заявлений спикера ВР.
- Украинские писатели, дипломаты, культурные деятели, журналисты и политики обратились к народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.