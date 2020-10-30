Утром 30 октября под зданием Конституционного суда Украины началась акция протеста, связанная со скандальным решением судей КСУ об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства.

#Буквы побывали на месте событий.

Собравшиеся под стенами КСУ держат плакаты с цитатами из законов о полномочиях судей высшей судебной инстанции.

На плакатах написано: “Коррупционный Сходняк Украины”, “КСУ: отменяет декларации; Майдан (крадется)” и так далее.

На акции присутствуют активисты Екатерина Бутко, Сергей Стерненко, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, глава партии “Голос” Кира Рудык, музыкант Святослав Вакарчук и другие.

Участники акции принесли под КСУ для судей, голосовавших за скандальное решение, чемоданы и общий билет в Ростов. Этот плакат наклеили на ограду перед судов, “украсив” портретом беглого украинского президента Виктора Януковича. На билете указано, что предусмотрен проезд в грузовом вагоне, предлагаемый сервис – наручники, места – за решеткой.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.